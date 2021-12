Smog a Torino: semaforo rosso fino a lunedì, le nuove limitazioni

Nuove limitazioni alla circolazione a Torino e dintorni: da oggi e fino a lunedì 20 dicembre (giorno della successiva rilevazione Arpa) attivo il “semaforo rosso” a causa del superamento dei livelli di allerta di smog e particolato Pm10.

I MEZZI COINVOLTI

Per i veicoli adibiti a trasporto di persone e merci, in qualsiasi orario sarà vietata la circolazione di mezzi a benzina Euro 0, 1 e 2 e diesel Euro 0, 1 e 2. Stop anche a GPL e metano Euro 0 e 1. Per i ciclomotori e motocicli si fermano 24 ore su 24 anche Euro 0 e 1. In aggiunta alle limitazioni strutturali, fermi dalle 8 alle 19 anche:

– i Diesel Euro 5 per il trasporto di persone

– i Diesel Euro 3, 4 e 5 per il trasporto delle merci

Lo stop riguarda anche i veicoli che hanno attivato il Move In.

ALTRE LIMITAZIONI

Altre limitazioni in livello di allerta rossa sono:

– Obbligo di utilizzare pellets certificato A1;

– Divieto di abbruciamento di materiale vegetale;

– Divieto di utilizzo di stufe e caminetti a legna che non sono in grado di rispettare i valori emissivi previsti per la classe 5 stelle;

– Divieto assoluto di combustioni all’aperto;

– Introduzione del limite a 18°C per le temperature negli edifici;

– Divieto di spandimento dei liquami zootecnici, dei letami e dei materiali ad essi assimilati;

– Divieto di distribuzione di fertilizzanti, ammendanti e correttivi contenenti azoto.