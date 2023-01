Peggiora la qualità dell’aria a Torino: la nuova rilevazione porta il l’allerta anti smog al livello 1, con il semaforo che diventa arancione con validità da domani fino a lunedì 16 gennaio, giorno del prossimo controllo.

Oltre alle misure strutturali già in vigore, si fermeranno anche i veicoli diesel Euro 5 per il trasporto di persone tutti i giorni dalle 8 alle 19. Stop anche per i veicoli diesel Euro 3 e 4, insieme a quelli per il trasporto merci con omologazione Euro 3 e 4.