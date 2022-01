Allerta smog a Torino: attive fino a mercoledì 19 gennaio le limitazioni alla circolazione veicolare già introdotte per le giornate passate di sabato 15, domenica 16 e quella odierna per il superamento dei livelli di particolato Pm10.

LE LIMITAZIONI

Confermato lo stop dalle 8 alle 19 dei veicoli Diesel Euro 5 per il trasporto di persone e dei Diesel Euro 3 e 4 per il trasporto delle merci. Lo stop riguarda anche i veicoli che hanno attivato il Move In.