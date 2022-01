Smog a Torino: semaforo arancione attivo fino a lunedì 24 gennaio

Emergenza smog a Torino: saranno attive fino a lunedì 24 gennaio le limitazioni alla circolazione veicolare previste dal “semaforo arancione” per il superamento dei livelli di allerta di particolato Pm10.

LE LIMITAZIONI

In aggiunta alle limitazioni strutturali (Benzina Euro 0, 1 e 2; Diesel Euro 0, 1 e 2 e GPL e metano Euro 0 e 1 insieme a ciclomotori e motocicli Euro 0 e 1), saranno ancora fermi dalle 8 alle 19 i veicoli Diesel Euro 5 per il trasporto di persone e i Diesel Euro 3 e 4 per il trasporto delle merci. Lo stop riguarda anche i veicoli che hanno attivato il Move In.