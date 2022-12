Smog a Torino, peggiora qualità dell’aria: torna il semaforo arancione

Torna a peggiorare la qualità dell’aria a Torino: da domani e fino alla giornata di mercoledì scatta il semaforo arancione, il livello 1 di allerta che prevede lo stop dei veicoli diesel fino agli Euro 5 per il trasporto di persone.

I dati forniti dall’Arpa Piemonte evidenziano un nuovo superamento del valore di 50 mg per metro cubo di concentrazione di Pm10 (polveri sottili dell’aria) per tre giorni consecutivi. Stop anche ai veicoli dotati di Move In. Il prossimo rilevamento è previsto per mercoledì.