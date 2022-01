Smog a Torino: da sabato a lunedì torna il semaforo arancione

Tornano i limiti alla circolazione dei veicoli a Torino e dintorni per l’allerta smog: da domani, sabato 15 gennaio, e fino a lunedì 17 il semaforo sarà arancione per l’alto livello di concentrazione di particolato Pm10.

LE LIMITAZIONI

La decisione è arrivata in seguito alle analisi aggiornate dell’Arpa. In aggiunta alle limitazioni strutturali, saranno fermi dalle 8 alle 19 i veicoli Diesel Euro 5 per il trasporto di persone e i Diesel Euro 3 e 4 per il trasporto delle merci. Lo stop riguarda anche i mezzi che hanno attivato il Move In.