Smog a Torino: confermato il semaforo rosso, diesel Euro 5 ancora fermi

Emergenza smog a Torino e dintorni: il rapporto dell’Arpa Piemonte ha confermato il semaforo rosso per l’applicazione delle misure, che saranno valide fino a mercoledì 29 dicembre.

I COMUNI COINVOLTI

Sono 33 i comuni dell’agglomerato di Torino coinvolti: Alpignano, Baldissero Torinese, Beinasco, Borgaro Torinese, Cambiano, Candiolo, Carignano, Caselle Torinese, Chieri, Collegno, Druento, Grugliasco, La Loggia, Leinì, Mappano, Moncalieri, Nichelino, Orbassano, Pecetto Torinese, Pianezza, Pino Torinese, Piobesi Torinese, Piossasco, Rivalta di Torino, Rivoli, San Mauro Torinese, Santena, Settimo Torinese, Torino, Trofarello, Venaria Reale, Vinovo e Volpiano.

STOP A DIESEL EURO 5, LE LIMITAZIONI

Per tutti queste aree, in aggiunta alle limitazioni strutturali, il blocco per veicoli diesel, sia auto che veicoli commerciali, fino alla categoria Euro 5 dalle 8 alle 19, il divieto di spandimento di liquami e fertilizzanti, di utilizzo di stufe e caminetti a legna (in presenza di impianto di riscaldamento alternativo) che non sono in grado di rispettare i valori emissivi previsti per la classe 5 stelle e di combustioni all’aperto.

STOP ANCHE AI VEICOLI MOVE IN

Il semaforo arancione permane nei comuni di pianura al di fuori dell’agglomerato del capoluogo mentre i comuni collinari sono colorati di verde con limitazioni di livello 1 o permanenti. Le limitazioni si applicano anche agli automezzi dotati di dispositivo MOVE IN.