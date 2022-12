Allarme smog rientrato a Torino: i dati previsionali forniti da Arpa Piemonte eliminano le limitazioni previste dal semaforo arancione, che torna dunque di colore bianco per i prossimi giorni.

In vigore, attualmente, sono solo le misure strutturali di limitazione del traffico. Ok a diesel Euro 5. La prossima rilevazione sarà eseguita lunedì 5 dicembre, giorno di controllo sui dati di Pm10 (polveri sottili). Eventuali provvedimenti entreranno in vigore dal giorno successivo.