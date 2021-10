Slancio Champions per il campionato: «Ci sia di lezione»

Vincere aiuta a vincere, oltre a permettere di lavorare con maggiore serenità e autostima. Detto, fatto: la Juventus ha trovato il terzo successo consecutivo tra campionato e Champions League e oggi, alla ripresa alla Continassa, i volti dei bianconeri erano decisamente più sereni. Perché dopo le vittorie sofferte raggiunte contro Spezia e Sampdoria, mercoledì è arrivata quella di prestigio e convincente contro i Campioni d’Europa in carica del Chelsea. Un 1-0 che da sempre è stato un classico di Massimiliano Allegri, ma che in questa stagione ancora non si era verificato. E sono arrivati segnali di una Juve in netta crescita, non solo tatticamente ma anche nelle convinzioni.

«Deve servirci da lezione, con questa mentalità e questa intensità le vittorie arrivano di conseguenza», diceva Bonucci subito dopo la battaglia con Lukaku e gli altri Blues. Adesso serve chiudere al meglio la settimana dei tre impegni, così da poter arrivare alla nuova pausa per le nazionali con un’ulteriore spinta. «Abbiamo fatto un altro passetto verso la qualificazione, adesso dobbiamo sistemare la classifica in campionato – l’avviso di Allegri in vista del derby di domani pomeriggio all’Olimpico Grande Torino – e capire che in 38 gare di serie A serve molta più continuità rispetto al cammino in Champions».

L’infermeria, però, resta piena: Morata e Dybala utilizzeranno le due settimane di pausa per proseguire nei percorsi riabilitativi tra campo e fisioterapia, Arthur ha bisogno di ritrovare minutaggio dopo il lungo stop post intervento alla gamba destra cui si è sottoposto a luglio scorso, l’unico che potrebbe recuperare per la panchina è Ramsey. La vera preparazione alla stracittadina comincerà soltanto domani, la giornata di oggi infatti è stata dedicata allo scarico e al recupero delle energie spese contro il Chelsea, e Allegri studierà la formazione anti-Toro. Dopo l’ennesima panchina, Kean punta a una maglia da titolare: può essere lui il riferimento offensivo dei bianconeri, oltre all’intoccabile Chiesa. Potrebbe esserci qualche rotazione anche in difesa, con le quotazioni di Chiellini in rialzo e il possibile turno di riposo per Bonucci. Ma ci si penserà da domani, quando Allegri comincerà per davvero la missione derby. E la sua Juve vuole iniziare a mettere pressione a chi sta davanti: i bianconeri saranno i primi a scendere in campo tra le big, si parte dai dieci punti di ritardo dalla vetta occupata dal Napoli. L’obiettivo che si è fissato alla Continassa è quello di cominciare a ridurre le distanze dalle posizioni di vertice già a partire da sabato pomeriggio.