S’infila in ascensore con una donna e le tocca il fondoschiena: denunciato per violenza sessuale

Mercoledì pomeriggio, mentre era al telefono, una donna ha fatto ingresso nel portone del palazzo dove risiede nel quartiere Crocetta, seguita da uno sconosciuto che ha preso l’ascensore con lei. Mentre il mezzo saliva, l’uomo ha iniziato a farle gesti senza senso e quando la donna è arrivata al suo piano ed è uscita dall’ascensore l’uomo prima l’ha seguita e poi le ha toccato il fondoschiena, proprio quando ormai la vittima era in prossimità dell’uscio di casa. Le urla della donna hanno attirato l’attenzione del marito, alla vista del quale il reo si è dato alla fuga.

Questi è stato però inseguito dal consorte della vittima che, nel frattempo, ha chiamato anche la polizia indicando la direzione di fuga dell’uomo, un italiano di 49 anni. Gli agenti del Commissariato San Secondo, intervenuti sul posto, lo hanno intercettato prontamente e, dopo un inseguimento nelle vie del quartiere, lo hanno fermato in via Giovanni da Verazzano. Per il reo, con precedenti di polizia a carico, è scattata la denuncia per violenza sessuale.