Sindacalisti in Ferrari

I cinghiali sono diventati un grosso problema, e non solo per i contadini a cui devastano i raccolti. Ormai hanno invaso le città, nuotano in mare e assalgono i bagnanti, inseguono i ciclisti per strada, vuotano i cassonetti spargendo l’immondizia, e soprattutto attraversano la strada all’improvviso provocando incidenti anche mortali. Per fortuna non è stato mortale quello occorso l’altro ieri nel maceratese a un funzionario locale della Cisl, Rossano Rossetti. Il sindacalista ha investito un grosso cinghiale paratosi all’improvviso davanti alla sua rossa Ferrari 360 Modena, ha perso il controllo della macchina e si è schiantato contro un albero. Lui è sceso dall’auto illeso prima che questa prendesse fuoco, ma i tentativi di spegnere il rogo sono stati vani : “mi è rimasta solo la targa e lo stemma Ferrari” ha detto il difensore dei lavoratori, che vuole far causa alla regione per il danno. Le ricerche del cinghiale investito, però, sono state vane, e senza quello gli sarà impossibile farsi risarcire. “Forse saranno rimasti alcuni peli attaccati al cofano” ha aggiunto, ma sarebbe strano che un rogo che ha distrutto tutto tranne targhe e stemma abbia conservato i peli. Il sospetto che il pilota abbia inventato l’impatto con la bestia è forte. La notizia ha destato sui social forti polemiche per il fatto che un sindacalista possa permettersi una Ferrari, ma qui gli indignati hanno torto. Uno può esser ricco di famiglia e spendere i suoi soldi come vuole, e poi quel modello di Ferrari è di 20 anni fa, si compra con 60mila euro. Come una Volvo elettrica, che non avrebbe scandalizzato nessuno. Chissà se i cassintegrati del maceratese faranno una colletta per ricomprargliela.

