Sindacalista travolto e ucciso: ai domiciliari il camionista che lo ha investito

Sarà messo agli arresti domiciliari Alessandro Spaziano, il camionista 26enne originario di Dragoni, nel Casertano, che venerdì scorso a Biandrate, nel Novarese, ha travolto e ucciso il 37enne Adil Belakhdim, sindacalista dello SiCobas. Lo ha deciso il gip del tribunale di Novara al termine dell’udienza di convalida, durata circa tre ore, svoltasi nel carcere di via Sforzesca. Il drammatico incidente si è verificato davanti al centro logistico Lidl dove, in quel momento, era in corso una manifestazione sindacale.

IL GIOVANE RISPONDE A TUTTE LE DOMANDE

Secondo quanto si è appreso il giovane camionista, assistito dal suo legale, Gabriele de Juliis, avrebbe risposto a tutte le domande del magistrato dando piena collaborazione ed aiutando gli inquirenti a ricostruire la dinamica dell’accaduto. Secondo quanto trapelato, il 26enne si sarebbe detto più volte dispiaciuto ed avrebbe rivelato che non era sua intenzione investire nessuno. Spaziano è accusato di omicidio stradale e resistenza.