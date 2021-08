Silverstone, il torinese Bagnaia si piazza secondo nelle qualifiche della Moto Gp

Francesco Bagnaia partirà in seconda posizione nella gara di Moto GP prevista per domani alle 14 a Silverstone

Non ce l’ha fatta il torinese a conquistare la pole, anche se negli ultimi minuti delle qualifiche succede di tutto.

Prima Quartararo sembra aver la pole in mano quando Martin compie un ultimo giro fenomenale, con un tempo quasi impossibile. La pole per il pilota Ducati sembra certa quando arriva la squalifica da parte dei giudici di gara. Visionando il replay, infatti, la commissione ha visto come lo spagnolo abbia tagliato vistosamente la curva 8, errore che gli costa caro in quanto viene cancellato il suo tempo e la pole così assegnata a Espargaro’.

In terza posizione proprio Quartararo.