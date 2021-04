Sigilli nell’area ex Materferro: «ma ancora nessun progetto»

Senza riqualificazione le speranze di cacciare il degrado, inevitabilmente, si riducono ai minimi termini. È il caso dell’area ex Materferro, tra corso Lione e corso Mediterraneo, dove una barricata di lamiere ha chiuso gli accessi che permettevano ai disperati di accedere all’area abbandonata. Un’isola infelice, tra Crocetta e San Paolo, preda dei rifiuti lasciati dai vagabondi e di un vero e proprio bosco cresciuto con il passare del tempo. Se oggi conigli e senzatetto non ci sono più, il merito è anche delle denunce dei residenti che hanno portato alla chiusura dei varchi. «Certo il grosso problema rimane capire come riutilizzare quello spazio – spiega il presidente della Circoscrizione 1, Massimo Guerrini -. I progetti messi sul piatto anni fa non sono più validi e al momento ci arrivano soltanto voci, per altro non confermate». Qui la riqualificazione è attesa ormai dalla primavera del 2011, quando alcuni residenti del quartiere organizzarono una copiosa raccolta firme per dire no alla costruzione di due torri nell’ex area Spina 1 della Materferro. Una prima torre alta 95 metri, destinata al settore terziario, e un’altra di 60 metri in grado di ospitare circa sessanta appartamenti. Due grattacieli che sembrano totalmente spariti dai radar. Insieme a negozi, parcheggi sotterranei, un grande parco di oltre 13mila metri quadrati più spazi dedicati alla ristorazione. Con l’ipotesi di un cinema in ballo. Fallita l’impresa la grana è tornata nelle mani del Comune che ancora oggi sta cercando una soluzione. I cittadini vorrebbero un’area verde, di sicuro sperano che prima o poi qualcuno butti giù quelle quattro mura. Oggi un pugno nell’occhio.