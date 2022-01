Sicurezza davanti alle scuole: «Così fermiamo gli incidenti»

Chiudere alcune vie al traffico delle automobili, per garantire l’entrata e l’uscita in sicurezza degli alunni dalle scuole elementari e medie del territorio di Barriera di Milano e Rebaudengo. Per fermare ed evitare gli incidenti e per proteggere gli studenti (anche dallo smog, vera calamità delle grandi città). E’ questa la richiesta pervenuta nell’ultimo Consiglio della Circoscrizione 6 da parte degli esponenti del M5s, Valter Cangelli e Fabio Cambai. E passata all’unanimità.

Nel “mirino” la scuola xxv Aprile di via Cavagnolo, da corso Giulio Cesare a via Strambino, la scuola Giachino di via Colonna, da via Cena a via Campobasso, la Carlo Levi di via Monterosa, da corso Taranto a via Pergolesi, la Gabelli di via Santhià, da via Scarlatti a via Feletto, la Bobbio di via Santhià, da largo Sempione a via Duprè, e la Tommaso di Savoia di via Cervino, da corso Vercelli a via Mottarone. «Nei punti indicati – ha spiegato Cangelli -, non ci sono passaggi di mezzi pubblici e le vie limitrofe e parallele consentono il normale scorrimento dei veicoli, senza che vi sia un aumento del volume del traffico». Sulla base di quanto già avviene in altre città europee (in Francia, Danimarca o Germania), dove l’uso dell’auto nei pressi delle scuole è stato disincentivato con analoghi provvedimenti.

L’ordine del giorno prevede di collocare apposita segnaletica verticale per chiudere le strade dalle 8.15 alle 8.45 e dalle 16.15 alle 16.45. Portando avanti quei progetti di car free già presentati in altri quartieri della città. «Un’idea intelligente e sicuramente da cercare di realizzare» ha rincarato il consigliere di Forza Italiadella 6, Luciano Speranza.