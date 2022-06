Siccità, Igor Boni (Radicali Italiani): “Chiediamo riforme e innovazione” [FOTO e VIDEO]

Igor Boni, esperto ambientale e presidente dei Radicali Italiani, parla in conferenza stampa di fronte ai Murazzi di Torino, seduto in mezzo al fiume Po prosciugato dalla siccità.

“Sono 22 anni che chiediamo alla Regione Piemonte e all’Italia di occuparsi della questione idrica – ha detto in un passaggio -. Abbiamo sempre fatto finta di avere quantità infinite di acqua, ma non è così. Ora occorrono tecnologie innovative in agricoltura per ridurre il consumo idrico, ma soprattutto della consapevolezza dei cittadini. Chiediamo riforme, innovazione e dialogo tra regioni per questa realtà che è la peggiore mai vista nell’ultimo secolo”.

(foto e video: Tonino Di Marco)