Nessuna emergenza siccità a Torino, almeno per ora. L’assessore all’Ambiente Chiara Foglietta ha confermato in Consiglio comunale il livello di allerta “verde” per il capoluogo piemontese.

“Attenzione ordinaria”, dunque, per il comune di Torino. La situazione non è critica e non costringerà dunque alla chiusura delle fontanelle pubbliche.