Sibona unica donna in corsa: «Ridare fiducia a Nichelino»

Restituire fiducia alla città partendo dalla bellezza e dalla difesa dell’ambiente, dando nuove speranze ai giovani, mettendo al centro il cittadino e i suoi diritti. E proseguendo nel percorso di valorizzazione di Stupinigi. Vincitrice delle primarie della sua coalizione Sara Sibona è l’unica donna in corsa alle prossime amministrative di Nichelino, decisa nel voler portare alla città un «rinnovamento vero».

Nel suo programma parla di “cambiamento”. Secondo lei cosa manca a Nichelino e cosa bisognerebbe cambiare?

«Nichelino ha bisogno di un cambiamento culturale, sociale e di mentalità. Non ci manca nulla per essere una città accogliente e bella, ma non si è mai lavorato in questa direzione. Manca una speranza, una visione. Questa ultima amministrazione ha fatto molte cose, come le nuove piazze o il Sonic Park, che di fatto non hanno ricadute sul tessuto sociale. C’è invece bisogno di opportunità concrete per cambiare modo di pensare. Un gran numero di cittadini non si sente garantita nei diritti. Chi fa politica deve garantire questi diritti: in questo modo si crea di nuovo fiducia e la speranza che ai tuoi bisogni siano date risposte».

Di solito il cambiamento parte dalle generazioni più giovani ma, ultimamente, sono state quest’ultima a manifestare maggiore disagio. Cosa farebbe in proposito?

«Mancano prospettiva e la speranza di un futuro diverso, soprattutto tra le fasce adolescenziali che vivono un senso di inadeguatezza e reagiscono ribellandosi. Bisogna attrezzare i ragazzi affinché si sentano adeguati alle situazioni e in grado di cogliere le opportunità. Immagino centri giovanili diffusi in cui possano sentirsi protagonisti, attività sportive più accessibili grazie a contributi. Realizzare nelle scuole, sul modello anglosassone, attività pomeridiane ludico-sportive o corsi aggiuntivi che creino occasioni di svago e crescita dando una risposta alle famiglie in un ambito nel quale possa agire anche il Comune».

Sicurezza: c’è bisogno di un maggior controllo del territorio?

«Non percepisco Nichelino come città insicura o violenta, ma c’è un senso generalizzato di impunità per cui alcuni si sentono autorizzati ad abbandonare rifiuti o vandalizzare i beni pubblici. Abbiamo inserito nel nostro programma un presidio del territorio della polizia locale che funzioni come deterrente, non per forza punitivo. Prima ti avverto, ti educo e in extremis ti multo».

Lavori pubblici, urbanistica, ambiente e consumo di suolo, qual è il suo piano per Nichelino?

«Credo si debba partire dalla manutenzione straordinaria e dalla messa in sicurezza del territorio, cominciando dal completamento del sistema fognario e dalla sistemazione idrogeologica del Sangone per il quale è già pronto un progetto. Penso alla lotta al consumo di suolo con il recupero esistente. In ottica ambientale, riconvertire terreni edificabili in agricoli. Ripensare, in collaborazione con i comuni confinanti, l’infrastruttura delle piste ciclabili per facilitare un cambio di mentalità e favorire realmente l’uso della bicicletta».

La prima cosa che farebbe se venisse eletta sindaco?

«Abbatterei i pali di piazza Di Vittorio, per riportare alla vista la bellezza della chiesa juvarriana della SS. Trinità».