Si sposa in fin di vita alle Molinette, ma il regalo di nozze è un cuore nuovo: trapianto fatto, è in salvo [VIDEO]

Era convinto di non farcela, si è sposato come ultimo desiderio. E invece a dodici ore dal sì, celebrato nella terapia intensiva della cardiochirurgia dell’ospedale Molinette di Torino, è arrivato un cuore nuovo. Un regalo di nozze ormai inaspettato e quanto mai gradito. Un regalo salvavita per Maurizio, un 47enne in fin di vita dopo un infarto.

L’uomo era stato ricoverato a giugno in un ospedale del Cuneese per un infarto massivo del ventricolo sinistro, poi è stato trasferito d’urgenza alle Molinette, dove le condizioni sono peggiorate al punto da rendere necessario l’impianto di un Ecmo, un sistema di assistenza circolatoria meccanica.

Dei problemi legati alla terapia scoagulante, però, hanno reso necessario l’inserimento del paziente in lista per un trapianto in urgenza nazionale. La disponibilità è arrivata proprio durante le nozze con la compagna 42enne, da Napoli. Nozze celebrate “in fine vita” da un ufficiale di stato civile del Comune di Torino. In fondo al letto le foto della figlioletta di due mesi, i palloncini e i cuori rossi illuminati dalla luce del diafanoscopio e il bouquet della sposa fatto con i tappi usati per i flaconcini per i prelievi di sangue.

Il trapianto, eseguito nella notte dal professor Massimo Boffini dell’equipe del professor Mauro Rinaldi, con l’aiuto della dottoressa Erika Simonato, del dottor Matteo Marro e degli anestesisti Andrea Costamagna e Daniele Ferrero, è durato sette ore ed è perfettamente riuscito. Una nuova vita da sposato attende Maurizio.

Video di Tonino Di Marco