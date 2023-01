Si spara alla testa con pistola d’ordinanza: agente di Polizia suicida

Lo hanno trovato nella serata di ieri senza vita a bordo della sua auto in una piazzola dell’autostrada Torino – Aosta tra le uscite di Settimo Torinese e Volpiano. Aveva posto fine alla sua esistenza con un colpo sparato da una pistola semiautomatica. A ritrovarlo sono stati i suoi colleghi della polizia Stradale della sottosezione di Settimo, giunti sul posto per controllare quella vettura ferma già da almeno mezz’ora. L’agente scelto, 32 anni, figlio di un ufficiale dei carabinieri, non è stato riconosciuto subito, per il sangue sul volto e perché nelle tasche non aveva il tesserino della polizia. Ma la pistola utilizzata per esplodere il colpo fatale, era quella d’ordinanza. Sul suo telefono sono stati trovati alcuni messaggi inviati alla moglie. Il tema dei suicidi di chi lavora nelle forze dell’ordine è approdato anche in commissione Sanità del Consiglio Regionale, dove sono stati ascoltati alcuni rappresentanti sindacali. Nell’ultimo anno in Italia si sono verificati 70 casi di suicidi tra uomini e donne in divisa.