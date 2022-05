Si sente emarginato e ammazza un donna che ha scelto a caso

Tre immagini sconvolgenti. Lui che si avvicina a lei, e poi, dopo averla pugnalata, fugge. Grazie a quelle fotografie è stato identificato e ha confessato in caserma, a Vittoria (Ragusa), il 28enne presunto autore dell’omicidio di Brunilda Halla, 37enne di origini albanesi. È quanto emerge dalla ricostruzione delle indagini dei carabinieri del comando provinciale di Ragusa che si sono avvalse di «immagini di videosorveglianza pubblica e privata, acquisite in meno di 3 ore dall’accadimento dei fatti con ampia e spontanea collaborazione di molti residenti nello stesso quartiere della vittima», e di «dichiarazioni raccolte da testimoni». L’indagato, che «subito aveva negato ogni addebito», spiegano in una nota i militari dell’Arma, «in un secondo momento, probabilmente segnato dal peso del gesto compiuto, ha chiesto di essere interrogato dal magistrato per rendere una piena confessione». Al sostituto Francesco Riccio, il 28enne, «assistito dal suo avvocato, ha fornito una ricostruzione completa di quanto compiuto consentendo ai carabinieri di trovare il coltello utilizzato, di cui si era disfatto immediatamente dopo l’omicidio, e una maglietta che indossava» che si era tolta per tentare di non farsi identificare. Ancora poco chiaro, invece, il movente del delitto anche perché i carabinieri hanno accertato che vittima e omicida non si conoscevano. Sul caso hanno indagato carabinieri della compagnia di Vittoria e del Nucleo investigativo di Ragusa. L’uomo, dopo la contestazione del reato, è stato condotto in carcere, a Ragusa, nella tarda serata di mercoledì scorso. Brunilda Halla è morta subito dopo l’aggressione, avvenuta nel centro di Vittoria, mentre il personale del 118 la stava trasportando in ambulanza all’ospedale Guzzardi. Vittima e assassino, secondo quanto accertato dai carabinieri, non si conoscevano e «pertanto il fatto non è da ricondursi a dinamiche tipiche del femminicidio». «È un uomo problematico, ha confessato l’omicidio che dovrebbe essere casuale perché non abbiamo trovato contatti precedenti tra lui e la vittima». Lo ha detto il procuratore di Ragusa, Fabio D’Anna. «Ha ammesso i fatti, la sua responsabilità dell’omicidio. Lui stesso ha chiesto di parlare con il pubblico ministero per confessare». Franco Vinciguerra, legale del 28enne, ha dichiarato: «Siamo al cospetto di un soggetto di accertate problematiche mentali, già vittima di profondo bullismo, seguito da neurologi e psichiatri. Nel 2016 è stato sottoposto a un trattamento sanitario obbligatorio. In un lungo interrogatorio ha sostenuto che il suo è stato un gesto di ribellione verso la società che lo ha emarginato».