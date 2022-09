Si schianta col furgone poi muore in ospedale

Lunedì si era schiantato col suo furgone, a Torino. Ha lottato ma non ce l’ha fatta Vittorio Gianni, per tutti “Vik”: il 28enne di Settimo è morto all’ospedale Giovanni Bosco, dov’era stato trasportato dopo l’incidente. E ieri i parenti e gli amici si sono riuniti davanti alla villetta di famiglia in via Goito per dargli l’ultimo saluto.

Lo schianto era avvenuto nella notte di lunedì, all’altezza della fermata del bus davanti al civico 236 di strada Settimo, a Torino: Gianni era alla guida di un furgone, ha perso il controllo ed è finito contro due pali della luce, poi rimossi dai tecnici comunali perché pericolanti. Il 28enne era poi stato trasportato in ambulanza all’ospedale Giovanni Bosco, dove è deceduto nei giorni successivi. L’incidente era stato rilevato da una pattuglia della polizia locale, che aveva accertato come non fossero stati coinvolti altri veicoli nell’incidente.

«Vik era un bravo ragazzo, sempre sorridente e gioioso – lo ha ricordato don Paolo Mignani, parroco di Mezzi Po, durante l’affollata cerimonia funebre – Era un generoso, dava tanto senza chiedere nulla in cambio. E il fatto che oggi siamo così tanti dimostra quanta gente gli volesse bene».

Gianni lavorava alla Deaquin, azienda di famiglia che produce carte per alimenti. Lascia la mamma Maria Antonietta, il papà Roberto e fratelli Edoardo e Beatrice. Dopo la cerimonia, la salma è stata trasportata al tempio crematorio di Mappano.