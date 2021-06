Si rifiuta di pagare il tassista e lo minaccia: denunciato

Stava trasportando in taxi un giovane che improvvisamente, visibilmente agitato, ha iniziato a parlare da solo. Così il tassista, considerata l’eventualità che il giovane non avesse i soldi per pagare la corsa, gli ha chiesto se avesse il denaro necessario. Il passeggero, infastidito, è passato alle minacce menzionando anche un’arma che avrebbe usato contro di lui.

A questo punto l’autista, spaventato, ha fermato il veicolo in largo Grosseto e ha contattato la polizia. Il ragazzo si è rifiutato di pagarlo e, in attesa della polizia, ha continuato a minacciarlo dicendo che adesso conosceva anche il suo nome.

Gli agenti del Commissariato Madonna di Campagna, intervenuti sul posto, hanno controllato lo zainetto del giovane, un 18enne italiano, dal quale sono spuntati fuori diversi oggetti atti a offendere tra cui una forbice, un cacciavite e una pinza di grosse dimensioni. Il giovane è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria per il possesso degli arnesi oltre che per minacce e insolvenza fraudolenta.