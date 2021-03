Si ribalta con la macchina: sbalzata dall’abitacolo muore schiacciata sotto la sua stessa auto

Sbalzata dall’abitacolo muore schiacciata dal suo stesso veicolo. E’ successo ieri sera, poco prima della mezzanotte, ad Oulx, dove i vigili del fuoco del comando di Torino sono intervenuti per un drammatico incidente stradale. In particolare, le squadre 91 di Susa e quella dei volontari del posto, sono accorsi in località Vazon dove un automobile si era ribalta su di un pendio innevato.

SCHIACCIATA DALL’AUTO

La giovane donna alla guida è stata sbalzata dall’abitacolo e “colpita” dal suo stesso veicolo. Per lei, purtroppo, non c’è stato nulla da fare: è morta sul colpo.