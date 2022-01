Si riaccende l’autovelox: da maggio già 80mila multe

È tornato nuovamente in funzione l’autovelox sulla tangenziale di Pinerolo.

I due dispositivi collocati su entrambi i lati della carreggiata della circonvallazione di Riva erano rimasti fermi da fine dicembre perché erano in corso i lavori di taratura. Da venerdì 21 gennaio, dopo quasi un mese di stop, sono tornati attivi. Da quando sono entrati in funzione, il 9 maggio 2021, sono circa 80mila i verbali fatti a chi ha superato il limite dei 90 km/h. L’ammontare totale delle sanzioni accumulate dalla scorsa primavera è ancora da calcolare, ma all’incirca potrebbe ammontare a 3,4 milioni di euro (calcolando una multa minima di 42 euro). Una cifra che il Comune non incassa interamente: «Al totale degli accertamenti – spiega il sindaco Luca Salvai – va tolta la quota fondo crediti dubbia esigibilità, tutte le spese di riscossione e gestione ciclo contravvenzioni e il restante va diviso al 50% con la Città Metropolitana. Alla fine resta un milione e mezzo circa per il Comune. I calcoli li stiamo affinando in questi giorni per mettere i numeri giusti a bilancio».

Il primo bilancio dell’autovelox sulla strada provinciale è stato fatto a luglio ed era di gran lunga peggiore, forse complice il fatto che non tutti gli automobilisti si erano accorti della nuova installazione. In appena due mesi erano state fatte oltre 40mila contravvenzioni. In quel caso tra tutti i costi, il Comune aveva incassato meno di un milione di euro. I due velox a noleggio a postazione fissa, cioè non rimovibile sono stati allestiti sulla sulla strada provinciale 23 del Colle del Sestriere all’altezza del Km32+680, in entrambi i sensi di marcia per cercare di limitare la velocità sul rettilineo ed evitare così il generarsi di incidenti gravi che lungo quella strada spesso purtroppo accadono.