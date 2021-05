Si riaccende l’allarme cinghiali: «Servono 10mila abbattimenti»

Il target fissato per il Piemonte dall’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale è molto alto, quasi dieci volte le possibilità in un periodo in cui la caccia è ferma. Tra 10mila e 11mila cinghiali da eliminare, a fronte di una media che solo nella provincia di Torino nel 2020 ha potuto contare su 1.120 interventi e 1.169 capi abbattuti dalle carabine autorizzate dell’Atc, senza contare quelli dei privati e delle guardie zoofile. Per questo servirà un coordinamento tra Regione, Città Metropolitana, Province e Prefettura con l’obiettivo di organizzare squadre con specifiche deroghe operative in grado di operare una precisa selezione che rispetti anche gli animali. Gli ultimi allarmi sono scattati nel Chivassesse ma anche sulle colline di Torino, con una quantità impressionante di danni alle coltivazioni anche in altre province e migliaia di incidenti stradali. Almeno 5mila nel primo caso e 1.100 nella seconda fattispecie, a fronte di un numero incalcolabile di capi. «La caccia predilige gli esemplari maschili ma la vera emergenza sono le femmine gravide, in grado di riprodursi anche tre volte l’anno e dieci, dodici cuccioli per volta» spiega Barbara Azzarà, consigliera M5S della Città Metropolitana. «Servirà organizzare delle squadre e dei piani operativi precisi in base alle esigenze dei territori, con specifiche ordinanze dove necessario» sottolinea il vicepresidente della Regione, Fabio Carosso che, oggi, sarà a Asti per incontrare i soggetti interessati da un progetto di filiera che potrebbe accompagnare gli abbattimenti selettivi e facilitare lo smaltimento delle carni e delle carcasse. «Quando la caccia è ferma – chiosa Carosso – anche l’abbattimento selettivo diventà più complesso».