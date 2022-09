«Sì, qui ho lasciato un pezzo di cuore»

Squadra che vince non si cambia. È quella nata dal sodalizio fra la Rai di via Verdi, Claudio Fasulo, Alessandro Cattelan e tutto il team che ha fatto dell’Eurovision Song Contest un format made in Torino vincente, non poteva sciogliersi così, di punto in bianco. Per questa ragione “Stasera c’è Cattelan” che ripartirà proprio oggi in seconda serata, alle 23, su Raidue per sei settimane (ogni martedì, mercoledì e giovedì), sarà realizzato tre settimane negli studi del Centro di Produzione Rai di Torino e per altre tre in quelli di Milano. Un MiTo rigorosamente nel segno della leggerezza, tratto distintivo del mattatore di Alessandria.

«È il genere di programma che sognavo da quando ho iniziato a fare tv e che credo sia anche il genere che mi viene meglio – ha detto Cattelan durante la presentazione di ieri dagli studi di via Verdi -. Sono molto felice di fare parte del progetto di Raidue e di ripartire da una città molto bella dove ho lasciato un pezzettino del mio cuore». Riferendosi, ovviamente, al fatidico mese di maggio durante il quale fra prove e diretta tv dal PalaOlimpico ha dato vita all’Eurovision Song Contest, lo show degli show, condotto con Laura Pausini e Mika. Indimenticabili i suoi post dalle birrerie del centro, i selfie con i fan, le passeggiate sotto i portici di via Roma.

E, adesso, si ricomincia con il suo one man show in cui Cattelan sarà fedele a se stesso attraverso leggerezza, gioco degli equivoci, interviste del late night, musica. «Tre sere alla settimana sono il tempo giusto per questo genere di programma perché così si crea una routine nel pubblico che è importante», ha detto ancora. E si partirà proprio oggi da Torino con una puntata scoppiettante che vedrà tra gli ospiti il quartetto fenomeno del momento protagonista della Bobo Tv su Twich, quindi: Bobo Vieri, Antonio Cassano, Lele Adani e Nicola Ventola, e ancora Cristiano Malgioglio.

Mercoledì sarà la volta di Fabio Caressa e Ariete, giovedì il ct della nazionale di basket Gianmarco Pozzecco e Lazza. Ad accompagnare Cattelan in ogni puntata, ci saranno come sempre Street Clerks e il nuovo arrivato Mike Lennon. «Ogni puntata sarà diversa dall’altra, in ognuno cercheremo inserire delle idee per renderle uniche, per il resto è la vecchia banda che si rimette insieme. Non vediamo l’ora di cominciare» ha detto ancora Cattelan, ormai di casa a Torino dove dopo la presentazione ha stretto mani e abbracciato colleghi dell’avventura Eurovision oggi amici. La sua giornata è proseguita fra le prove e, l’immancabile giro al pub.