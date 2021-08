Si presenta in commissariato per la firma: riconosciuto come l’autore di un furto, viene denunciato

Si presenta alla polizia per la firma: riconosciuto come l’autore di un furto avvenuto dieci giorni prima, per lui scatta la denuncia. E’ accaduto nei giorni scorsi, negli uffici del commissariato Dora Vanchiglia a Torino. Qui, infatti, un cittadino romeno di 34 anni si è presentato per ottemperare alla notifica di un obbligo di firma nei suoi confronti.

I POLIZIOTTI SI INSOSPETTISCONO

I poliziotti dell’ufficio controllo del territorio, trovandosi davanti l’uomo, hanno notato come il suo abbigliamento fosse praticamente uguale a quello dello sconosciuto che qualche giorno prima aveva perpetrato il furto di numerosi paia di occhiali ai danni di un negozio di ottica di corso Tortona.

RICONOSCIUTO DA ABITI E TATUAGGIO

Inoltre, comparando le immagini del furto, hanno notato un particolare (un tatuaggio sull’avambraccio del presunto ladro) del tutto identico a quello della persona che in quel momento avevano davanti. Pertanto, il cittadino romeno è stato denunciato in stato di libertà per il furto commesso.