Si presenta in commissariato per la firma e lo portano in carcere: nello zaino vari capi rubati

Un 28enne di origini marocchine si è presentato lo scorso sabato pomeriggio presso gli uffici del commissariato Centro per assolvere all’obbligo quotidiano di presentazione alla polizia giudiziaria. Il giovane non era a conoscenza, però, del fatto che il giorno prima il Tribunale di Torino avesse sostituito la misura con quella, più afflittiva, della custodia cautelare in carcere; è rimasto perciò spiazzato quando al suo arrivo gli agenti della sezione Controllo del territorio gli hanno notificato l’ordinanza.

Ma la vera sorpresa è stata anche per i poliziotti rendersi conto che il 28enne aveva con sé, all’interno di uno zaino, numerosi capi di abbigliamento provento di furto, molti dei quali ancora etichettati. Gli indumenti ritrovati, una camicia, due pantaloni, due giacche, una tuta e una cintura, erano stati trafugati con certezza da un negozio ubicato in via Roma. Il valore della merce superava i 400 euro.

Inoltre, nelle tasche del 28enne, che non svolge alcuna attività lavorativa ed è irregolare sul territorio nazionale, è stata rinvenuta la somma di denaro contante di 650 euro, probabile provento di attività delittuose. I poliziotti hanno dunque provveduto all’esecuzione dell’ordine di carcerazione pendente nei confronti del giovane e lo hanno contestualmente denunciato per ricettazione.