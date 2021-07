Si perdono nei boschi: due bimbi di 5 e 7 anni ritrovati nella notte [FOTO e VIDEO]

Si erano allontanati da casa e, col sopraggiungere del buio, si sono persi senza fare rientro. Breve disavventura, per fortuna a lieto fine, per due bambini tedeschi di 5 e 7 anni nei boschi di borgata Pomaretto, a Rubiana.

UNA BIMBA CHE ERA CON LORO LANCIA L’ALLARME

I due, in Piemonte in vacanza, al momento dell’allontanamento da casa si trovavano in compagnia di un’altra bimba, più grande. E’ stata proprio quest’ultima a lanciare l’allarme: ad intervenire sono state le squadre dei vigili del fuoco del comando di Torino, i volontari di Almese, i sommozzatori e la squadra 22.

RITROVATI LUNGO IL TORRENTE MESSA: STANNO BENE

Le operazioni sono state coordinate da un mezzo UCL (unità comando locale): le squadre si sono messe alla ricerca accompagnate dalla ragazzina e dopo poco i piccoli sono stati ritrovati lungo il torrente Messa infreddoliti, bagnati ed impauriti ma in buona salute. Riportati a casa dove per precauzione son stati visitati dell’equipe del soccorso sanitario.