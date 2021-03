Si introduceva nelle scuole e rubava apparecchiature informatiche: acciuffato dai vigili

Si era introdotto all’interno della scuola elementare “Neil Amstrong” di corso Monte Grappa a Torino, probabilmente per rubare apparecchiature informatiche. A tradirlo, nella notte tra mercoledì e giovedì scorsi, è stato l’allarme che ne ha segnalato l’intrusione, ricevuto dalla centrale operativa della polizia municipale di Torino tramite messaggio vocale telefonico collegato all’antifurto dell’istituto.

ARRESTATO E ACCOMPAGNATO IN CELLA

Così, una pattuglia di agenti del reparto operativo speciale si è precipitata sul posto ed ha sorpreso il ladro mentre scavalcava la recinzione del plesso scolastico, nel tentativo di darsela a gambe. L’uomo, un 46enne di nazionalità italiana, è stato arrestato per furto aggravato, accompagnato nei locali di sicurezza del comando di via Bologna e poi trasferito in carcere. Secondo i civich, sarebbe lui l’autore dei furti di avvenuti nell’ultimo periodo in diverse scuole torinesi.