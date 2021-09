Si introduce nel condominio in pieno giorno: beccato poco prima che si allontanasse con una bici di valore

Non ha mostrato alcuna esitazione ad entrare in uno stabile di via Barbera, a Torino, in pieno giorno, proprio sotto gli occhi di alcuni condomini che, in quel momento, si trovavano davanti alla porta principale del palazzo. E’ accaduto lo scorso sabato mattina. Il malvivente, un 35enne di nazionalità marocchina, ha approfittato del cancello carraio aperto, dopodiché si è dileguato per le scale dell’edificio.

SORPRESO DA UNO DEI RESIDENTI

Uno dei residenti, però, insospettitosi, ha pensato bene di seguire il giovane e così lo ha visto scendere nel vano cantine, da cui poco dopo sono giunti strani rumori. Immediatamente è stato contattato il 112 NUE e poco dopo è giunto, sul posto, è giunta una pattuglia di agenti della squadra volante, che ha sorpreso l’intruso nei sotterranei; le porte di tre cantine risultavano aperte.

SI ERA IMPOSSESSATO DI UNA BICI

L’uomo aveva fatto in tempo ad impossessarsi di una bicicletta di ingente valore ed aveva anche spostato una cassa contenente una decina di bottiglie di liquore pregiato, probabilmente in attesa che venisse ad aiutarlo un complice.

ARRESTATO DALLA POLIZIA

A suo carico, gli agenti hanno anche rinvenuto e sequestrato oggetti atto allo scasso. E’ stato arrestato per tentato furto aggravato e denunciato per possesso ingiustificato di strumenti atti ad aprire o forzare serrature.