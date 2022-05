Si getta due volte da un ponte: sopravvive in entrambi i casi

Per due volte ha scelto la morte ma in entrambe le occasioni la morte non l’ha voluto. Sopravvivere a un volo da un ponte è raro, farlo due volte – oltretutto dallo stesso ponte – è un evento probabilmente unico.

Sono gravi le condizioni di un ragazzo di 29 anni, che nel tardo pomeriggio di martedì si è gettato nel vuoto, buttandosi dal Ponte Tesso a Lanzo, nella centralissima via Roma.

È la seconda volta che tenta il gesto estremo: il precedente è del 2019, sempre dal medesimo ponte. Quella volta se la cavò con fratture e contusioni. Ora, purtroppo, la situazione sembra decisamente più grave: attualmente è ricoverato all’ospedale Cto, dove è stato trasportato d’urgenza nella serata di martedì dopo essere stato stabilizzato dal personale sanitario 118, intervenuto alla pari dei carabinieri della stazione cittadina, intervenuti sul posto con i sanitari e i vigili del fuoco di Mathi, Nole e Torino.

A dare l’allarme alcuni cittadini, che hanno visto la scena pressoché in tempo reale. I militari e i vigili del fuoco hanno battuto palmo a palmo l’area, prima di trovare il giovane e soccorrerlo: i era già in condizioni gravi, avendo perso molto sangue. Non è stato facile per il personale sanitario stabilizzarlo per il trasporto d’urgenza in elisoccorso all’ospedale torinese, dove ora è monitorato di continuo: il 29enne è in prognosi riservata.

Da quanto si è appreso, il giovane risiederebbe a Domodossola anche se ha origini lanzesi: da tempo, infatti, è in cura in una struttura per degenti psichiatrici della zona.

I carabinieri della stazione cittadina stanno ora provando a ricostruire le ore precedenti il gesto volontario: si stanno cercando biglietti e viene scandagliato il cellulare del giovane, per cercare mail, messaggi sms o su chat che possano dare una spiegazione convincente a questo nuovo tentativo di porre fine alla propria esistenza dopo il precedente di tre anni fa.

La zona di Lanzo, purtroppo, è molto famosa per essere meta di persone che vogliono porre fine alla propria esistenza. In particolar modo il Ponte del Diavolo, dove i casi di suicidi, o di tentativi, sono ricorrenti nel corso degli anni.