Si fingono interessati a smartphone, fissano incontro ed aggrediscono venditore

Hanno teso una trappola ad un ignaro cittadino che voleva vendere uno smartphone su una piattaforma online, si sono presentati in due all’appuntamento e lo hanno aggredito, rubandogli il cellulare.

E’ accaduto lo scorso lunedì in corso Toscana. Decisivo l’intervento di un passante, che ha avvisato il 112: i poliziotti, dopo un breve inseguimento, sono riusciti a raggiungere uno dei due aggressori. Si tratta di un minorenne, arrestato e ritrovato in possesso del cellulare rubato. All’interno del telefonino personale, inoltre, gli agenti hanno scoperto che il giovane pianificava, insieme ad alcuni complici, sistemi per effettuare rapine simili a quella appena svolta.