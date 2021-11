Si finge muratore e porta via un’auto con gli attrezzi del cantiere: arrestato

Si finge muratore, in realtà è un ladro. Un uomo di 45 anni è stato arrestato per furto, mentre l’auto e il materiale che aveva trafugato sono stati restituiti al legittimo proprietario. Tutto nasce quando, transitando in corso Vittorio Emanuele II, gli agenti delle Pegaso notano un uomo alla guida di un’auto colma di attrezzatura edile. L’uomo alla guida però si presenta impeccabile: nessun abito da lavoro o indumento sporco che possa far pensare a un lavoro in cantiere. Gli agenti fermano il veicolo per il controllo in Lungo Po Diaz.

All’interno dell’auto vengono trovati numerosi attrezzi di ogni genere, tra questi un trapano, un martello pneumatico, una pinzatrice idraulica, una motosega e un laser dei quali il conducente dell’auto non sa dare spiegazione. In un primo tempo l’uomo dice agli agenti che gli attrezzi gli sono stati prestati da un amico. Una volta interrogato sulla proprietà del veicolo, l’uomo si mostra incapace di fornire indicazioni fino a quando non emerge che si è impossessato dell’auto nei pressi di un cantiere in Borgo Filadelfia da dove si è poi allontanato.