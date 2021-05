Si fanno “consegnare” lo scooter e poi se ne vanno a zonzo: due minorenni denunciati per rapina in concorso

Coppia di minorenni denunciata in stato di libertà dagli agenti del commissariato Borgo Po per rapina in concorso. Il fatto è accaduto giovedì pomeriggio, al Parco Europa, a Torino. Qui, infatti, mentre si trovava nei pressi di Parco Europa, in compagnia della fidanzata, un giovane si è visto avvicinare da un gruppo di cinque persone. Uno di questi, un minorenne conosciuto in passato dalla vittima, ha intimato a quest’ultima di scendere dallo scooter perché voleva farsi un giro in sella alla sua moto.

FANNO CADERE IL MOTORINO A TERRA

Tale è stata l’insistenza che il minorenne ha fatto cadere a terra la moto e il suo proprietario il quale, a quel punto, si è visto obbligato a consegnare il veicolo all’aggressore il quale si è poi allontanato alla guida del mezzo.

SCOOTER INTERCETTATO IN VIA DOGALI

Circa un paio d’ore dopo gli agenti, già intervenuti sul posto, hanno rintracciato lo scooter in via Dogali all’incrocio con Piazza Muzio Scevola. In sella c’erano due ragazzi, entrambi minorenni, che sono stati poi fermati in via Tiepolo e successivamente denunciati. A seguito di accertamenti, è emerso che la moto era sprovvista di assicurazione e che il denunciante era privo di patente di guida per condurre il veicolo.