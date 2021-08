Si è spento Francesco Morini, ex stopper e dirigente della Juve

Si è spento Francesco Morini, ex stopper e dirigente della Juventus. Aveva 77 anni ed era soprannominato “Morgan” perché la sua qualità migliore era quella di sottrarre il pallone come un pirata, appunto, agli attaccanti avversari.

Commosso il ricordo di Morini da parte del club bianconero sui suoi canali ufficiali: “Lui è stato l’elemento di sicurezza, il giocatore straordinariamente affidabile sempre presente e particolarmente efficace ogni qualvolta la partita assumeva toni agonistici elevati”. E ancora: “Erano i duelli con i grandi bomber dell’epoca – Boninsegna e Riva su tutti – a esaltarlo nei duelli corpo a corpo: Morini diventava l’ombra dell’attaccante di turno, non lo faceva respirare, lo marcava a uomo dal primo all’ultimo minuto”.

Originario di San Giuliano Terme, Morini ha iniziato nella Sampdoria, in cui ha militato dal 1963 al 1969, e poi è passato alla Juventus in cui, fino al 1980, ha conquistato cinque scudetti (tra cui quello dei 51 punti a 50 sul Toro, nel 1977), una Coppa Italia e una Coppa Uefa. In totale 372 partite e nessun gol con la maglia dei bianconeri, di cui è stato anche ds e team manager fino al 1994.