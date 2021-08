Si è spenta Nicoletta Orsomando, storica “signorina buonasera” della tv

Addio a Nicoletta Orsomando, storica “signorina buonasera”, forse la più amata. Aveva 92 anni, compiuti lo scorso 11 gennaio, e si è spenta in ospedale a Roma dopo una breve malattia. La notizia della sua scomparsa è stata diffusa dalla famiglia.

Era nata a Casapulla, in provincia di Caserta, nel 1929 e la sua carriera ha avuto inizio il giorno in cui la televisione italiana ha cominciato le sue trasmissioni, nell’ottobre del 1953. Per 40 anni la Orsomando ha introdotto i programmi con garbo, gentilezza e una perfetta padronanza linguistica.

Insieme ad altre “signorine buonasera” era simbolo di una Rai e più in generale di una televisione profondamente diversa da quella attuale, meno urlata e più educata. I funerali di Nicoletta Orsomando si terranno nella chiesa di Santa Maria in Trastevere lunedì 23 agosto alle 10.15.