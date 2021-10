Si chiude il Salone del Libro: quasi 150mila i visitatori complessivi

Si è chiusa nel tardo pomeriggio di oggi la 33esima edizione del Salone Internazionale del Libro di Torino. La rassegna tenutasi al Lingotto e denominata “Vita Supernova” ha realizzato in totale quasi 150mila visitatori, come annunciato nella conferenza stampa di poco fa in Sala Oro.

A parlare l’assessore alla Cultura Vittoria Poggio, che ha detto di essere “orgogliosa di questo Salone, popolato da tanti giovani che hanno partecipato con entusiasmo”. Per il presidente del Circolo dei Lettori Giulio Biino è stata “una scommessa vinta, nonostante l’incertezza iniziale”. Contento in particolar modo il direttore Nicola Lagioia, che ha parlato di “edizione storica. Avevo ipotizzato 70-80mila spettatori, siamo rimasti sorpresi. Qui c’è un paese che fa forse meno rumore di chi spacca le vetrine della Cgil, ma credo facciano rumore anche 150mila persone che sfogliano un libro”.