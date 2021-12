Si accende il Natale in centro a Torino, Zerbino arriva in consiglio comunale

Nonostante le polemiche si è acceso nella serata di ieri l’albero di Natale di piazza Vittorio. Ribattezzato ironicamente “Zerbino” dai torinesi, per le zolle verdi sintetiche che lo compongono, l’albero di Natale di quest’anno è stato oggetto di animata discussione. Sui social, nei bar, anche sulle pagine del nostro giornale ci siamo interrogati sull’estetica della scelta, oltre che sulla collocazione.

Ebbene, la discussione ora si sposta in Sala Rossa, grazie a una richiesta di comunicazioni, presentata dal consigliere leghista Fabrizio Ricca. «Un albero di Natale così brutto, francamente, non si era mai visto – commenta Ricca -. Non che quello dell’anno scorso fosse migliore ma qui stiamo raggiungendo vette notevoli di grottesco». È il costo poi dell’abete metallico a far storcere il naso a molti. Oltre 90mila euro di “Zerbino” che, ieri sera è stato illuminato per le feste.

