Si accende il Grande Fratello contro i topi d’appartamento

Il Grande Fratello è pronto ad accendersi a Pino: è stato affidato l’appalto per installare 30 nuove telecamere “a difesa” del paese. Una necessità urgente soprattutto dopo le recenti ondate di furti negli appartamenti e nelle ville, cui la sindaca Alessandra Tosi risponde con un investimento di circa 100mila euro.

Gli impianti saranno installati dalla Telecontrol Vigilanza srl, che ha vinto la gara d’appalto lanciata dal municipio. Gli impianti copriranno l’intera Pino, dal cimitero al parcheggio del centro polifunzionale. Poi gli ingressi del paese, le scuole e l’ex stazione di risalita del Planetario: un totale di 30 “occhi elettronici” che dovrebbero servire da deterrente contro ladri e vandali e che si aggiungeranno ai 17 già esistenti.

Si tratta di strumenti fondamentali soprattutto per un paese, come Pino, che può disporre di pochi vigili. E anche una risposta politica, viste le critiche dell’opposizione. Cui si aggiungono quelle di molti residenti, tra cui le tante vittime dei topi d’appartamento che nei mesi scorsi hanno “battuto” il paese collinare. A essere preso di mira, a quanto pare, è stato soprattutto il Villaggio Satellite, quartiere composto da piccole palazzine e villette a schiera. A novembre e dicembre i ladri hanno colpito soprattutto lì, con un metodo ben preciso: si arrampicavano alla ricerca di porte finestre da forzare ed entravano alla ricerca del bottino. L’orario è sempre lo stesso, tra le 17 e le 19: cioè quando era già buio ma molti residenti non erano ancora tornati dal lavoro. E loro riuscivano ad agire indisturbati, a parte quando qualcuno li notava e chiamava i carabinieri: a fine novembre un marocchino 38enne è stato arrestato in flagranza.