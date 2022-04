Si abbatte l’ex carrozzeria abbandonata: «Ma noi non volevamo quel discount»

Dopo tante parole, proteste e preoccupazioni finalmente sono partiti i lavori di abbattimento dell’ex carrozzeria dismessa di via Borgaro, all’altezza del civico 96, che lascerà il posto a un discount della catena Lidl. Le ruspe stanno demolendo in queste ore l’interno della struttura, che negli ultimi tempi era diventata un ritrovo di senzatetto e ladruncoli. E nel quartiere Madonna di Campagna sono ufficialmente cominciati i primi malumori.

«Noi commercianti preferivamo un altro progetto, se devo dirla tutta – racconta Angela Perrotta, presidente dei negozianti di via Borgaro -. Abbiamo fatto riunioni, siamo andati in Comune di Torino e alla fine ci siamo sentiti presi in giro. Era già stato tutto deciso, purtroppo». La struttura andrà anche bonificata dall’amianto. Forse una delle poche buone notizie. «La Città poteva realizzare un giardino ma non un altro supermercato – continua Perrotta -. Qui siamo tutti scontenti, è davvero una pessima notizia per il commercio di prossimità che ancora una volta resta a guardare le scelte altrui». Nella zona ci sono già due supermercati in piazza Mattirolo e via Borgaro. Oltre al Carrefour di via Stradella. E l’elenco potrebbe continuare. «Comprendo la preoccupazione dei negozi di vicinato – dichiara la coordinatrice al Commercio della 5, Carmela Ventra -. Purtroppo dal nostro insediamento non è stato possibile cambiare la progettualità in corso». L’amministrazione precedente a 5 Stelle aveva avviato l’iter poi giunto alla sua conclusione naturale. Il futuro vedrà in via Borgaro un fabbricato commerciale di media grandezza. Oltre a un parcheggio a uso pubblico. «Di sicuro sarà un opera che rivaluterà quel tratto di via Borgaro – spiega il coordinatore alla Viabilità della 5, Bruno Francavilla -, con nuovi posti auto e un’urbanizzazione nuova. Terremo monitorata la situazione lavori con molta attenzione».