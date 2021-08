Shock Juve senza CR7: in casa con l’Empoli perde 1-0 tra i fischi

Doveva essere una festa, si trasforma in un incubo: gli oltre 17mila dello Stadium, tornati ad occupare le tribune dell’impianto in epoca Covid, riempiono la Juve di fischi dopo il 90’. Passa clamorosamente l’Empoli, decisivo il gol di Mancuso nel primo tempo. Ci prova solo Chiesa, ma nella ripresa Vicario non è quasi mai impegnato: Allegri comincia con l’handicap, la sua Juve va alla pausa con appena un punto nelle prime due giornate. Il tecnico aveva rinunciato a Ronaldo già a Udine lasciandolo inizialmente in panchina, ma questa è la prima vera Juve senza il portoghese: il tecnico sceglie McKennie per agire tra il centrocampo e l’attacco, il tandem avanzato è formato dai “leggerini” Dybala e Chiesa.

Gli oltre 17mila dello Stadium si fanno sentire, la Juve parte forte e Chiesa prova a trasformarsi in CR7. Il neo campione d’Europa si scatena in velocità, ma per tre volte trova un grande Vicario ad opporsi alle sue conclusioni. I toscani tremano ma non resistono, al 21’ il clamoroso vantaggio azzurro: la squadra di Allegri si fa trovare scoperta sul lato destro della difesa e il pallone vagante finisce sui piedi di Mancuso, bravo a girarlo in porta e a superare così Szczesny. È l’episodio che fa perdere qualche certezza alla Juve, che nella seconda metà di primo tempo fatica a rendersi pericolosa e va segnalato soltanto il contatto Luperto-Dybala in area di rigore alla mezz’ora, sul quale l’arbitro Ghersini sorvola tra le proteste dello Stadium.

L’esperimento di piazzare McKennie trequartista non funziona, Allegri comincia la ripresa togliendo l’americano e inserendo una vera prima punta, Morata, l’unico attaccante a disposizione dopo il trasferimento di Ronaldo aspettando Kean. La Juve continua a non girare, il tecnico sostituisce anche Rabiot per Bernardeschi, Dybala prova il sinistro a giro dalla distanza al 57’ ma il pallone termina alto. Subentrano anche Locatelli e Kulusevski, la squadra non punge più: allo Stadium passa clamorosamente l’Empoli. E sono fischi pesanti.