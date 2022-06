Shakira-Piqué, tutta la verità: «Era una relazione aperta…»

Un classico tradimento, forse plurimo, oppure una semplice scelta di vita un tempo condivisa ma che adesso non sta più bene? Da quando è stata comunicata ufficialmente la rottura dopo dodici anni, tra Shakira e Piqué, in Spagna continua ad essere l’argomento del giorno. Anche perché spuntano sempre nuove verità che cambiano le carte in tavola.

Molti davano per scontato che a rompere fosse stata la cantante colombiana, stufa di essere sostituita sempre con donne diverse. Ma il giornalista José Antonio Aviles durante un talk show spagnolo citando «fonti molto, molto vicine a Piqué» parla di una relazione aperta tra i due. Tre anni fa avevano vissuto una prima crisi e da allora avrebbero anche deciso di diventare una coppia aperta per salvare la relazione.

Un’ipotesi che fa a pugni con un’altra. La popstar da tempo pensava che il compagno la tradisse e lo avrebbe fatto pedinare da un’agenzia investigativa. Gli incaricati avrebbero scoperto, documentando con prove fotografiche, che Piqué aveva ma forse ha ancora una vera e propria relazione con la ventenne cameriera del ristorante La Traviesa.

Intanto Shakira e Piqué sono stati avvistati in Repubblica Ceca con i loro figli, ma solo per accompagnare il piccolo Milan che ha giocato nella supercoppa di baseball under 10. In realtà però Shakira sta cercando una nuova scuola per i suoi figli Milan e Sasha. Dopo l’addio a Piqué, ha scelto di tornare a Miami, dove viveva prima di conoscere il calciatore grazie ai Mondiali di calcio in Sudafrica. In Florida, Shakira ha acquistato una lussuosa villa quando era legata ad Antonio de la Rua, figlio dell’ex Presidente dell’Argentina.

E non è tutto, perché avrebbe anche stretto un patto con l’ex compagno dettando le regole: non dovrà mostrarsi in pubblico e sui social network con altre persone almeno fino a quando non sarà passato un tempo ragionevole. Nessuno dei due potrà condividere foto strane, ma solo immagini di famiglia e poi Shakira e Piqué non dovranno mai attaccarsi pubblicamente o parlare male l’uno dell’altro.