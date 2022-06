Shakira-Pique, non solo donne: alla fine è questione di denaro

Di solito si dice «cherchez la femm» quando si mezzo c’è una separazione che fa rumore. Ma nel caso di Shakira e Piqué oltre alle donne (perché sarebbero più di una) che si sono messe in mezzo tra il capitano del Barcellona e la sua compagna, ci sarebbe anche una questione di soldi.

Perché certe storie d’amore prima o poi tendono a diventare telenovelas e in Spagna nelle ultime settimane la vita sentimentale dalle (ex) coppia è stata sezionata in ogni minimo particolare, dato in pasto al pubblico. Oggi spunta il vero motivo della rottura definitiva tra la star del pop e il difensore che fa anche l’imprenditore, come dimostra la nascita della nuova Coppa Davis di tennis che è seguita da una sua società.

Proprio gli affari avrebbero creato un solco invalicabile tra i due. Il patrimonio di Shakira è almeno 5 volte più grande di quello dell’ex compagno diciamo a stima 300 milioni di euro contro 60. E come rivela ora Roberto Garcia che è stato fidanzato per otto anni con Lucila, una delle sorelle di Shakira, a Es Diario, Piqué avrebbe chiesto alla cantante moltissimi soldi in prestito per aprire alcune attività imprenditoriali in Colombia (patria di Shakira) ma anche alle Bahamas. Lei si è consultata con i genitori e poi ha risposto no «perché non fa nulla senza il permesso dei suoi genitori, loro supervisionano molte cose della sua vita». E anche per questo avrebbe deciso di non sposarsi mai, pur essendo lui il padre dei suoi due figli.

Già, proprio i figli potrebbero essere materia di ulteriore contesa. Shakira non ne vuole più sapere di vivere a Barcellona in particolare o in Spagna in generale. Ha in mente di trasferirsi con loro a Miami, dove ha ancora una volta comprata diversi anni fa, ma l’ex compagno rifiuta mettendo sul banco il fatto che siano cresciuti in Catalogna e siano legati ai nonni paterni: «Il loro rapporto è molto teso e le trattative per la custodia dei figli saranno molto dure», hanno rivelato alcuni conoscenti della coppia. Denaro e affetti, come nelle migliori telenovelas e questa lo è a tutti gli effetti.