Shakespeare o Pintus: San Silvestro a teatro ma senza il brindisi

Mascherina Ffp2, Super Green Pass, niente brindisi, o meglio, brindisi solo virtuale e, in qualche caso, “panettone bag”, da portare a casa e mangiare in tutta sicurezza: così il Covid ha cambiato il Capodanno a teatro. Con il decreto “Festività”, approvato il 23 dicembre scorso, si allunga l’elenco delle restrizioni per assistere allo spettacolo dal vivo: niente feste e concerti in piazza ma, per fortuna, ci sono i teatri. E le proposte sui palcoscenici della Mole e dintorni non mancano. Si potrà scegliere tra spettacoli comici, di prosa, di magia, gialli, commedie e altro ancora.

Il 31 dicembre la Compagnia Torino Spettacoli si fa in tre e porta al Teatro Erba la commedia “Finestre sul Po” con Piero Nuti, al Gioiello il giallo brillante di Agatha Christie “Caffè Nero per Poirot”, entrambi in prima serata, rispettivamente alle 20,15 e alle 20,30; in seconda serata, invece, con inizio a mezzanotte, il giallo comico interattivo “Forbici Follia” al Teatro Alfieri. Al termine di ciascuno dei tre spettacoli ogni spettatore riceverà in dono una mini-bag contenente panettoncino e bollicine e un regalo teatrale come ricordo della serata dell’ultimo dell’anno trascorsa insieme. Una borsina contenente panettone e spumante (bibita analcolica per i bambini) verrà consegnata, rigorosamente al termine dello spettacolo, anche agli spettatori della Casa del Teatro Ragazzi e Giovani. Qui andrà in scena, a partire dalle ore 22, il “Luca Bono Show. L’Illusionista” per una serata di magia, close up, manipolazione e coinvolgimento del pubblico. Il tutto sotto la direzione di Arturo Brachetti. Brindisi sì, ma solo virtuali, dai palcoscenici dei teatri dello Stabile, dal Carignano quando il sipario calerà sul “Sogno di una notte di mezza estate” di William Shakespeare per la regia di Valerio Binasco e dal Gobetti al termine de “La lettera” con Paolo Nani per la regia di Nullo Facchini (entrambe le rappresentazioni inizieranno alle 20,30).

Al Colosseo Angelo Pintus promette un Capodanno esilarante, a partire dalle 21 con “Non è come sembra”. Al Teatro Q77 di corso Brescia si ride con la compagnia de “I Bimbi Sperduti” che alle 22 mettono in scena “La Bella è la Bestia”, mentre nel nuovo spazio Loft Music And More di via Cervino 26/a spettacolo di varietà con performance live di canto, sketch comici e altro ancora. Inizia alle 19 al Teatro Le Serre di Grugliasco “Gelsomina Dreams”, ultima creazione della compagnia blucinQue diretta da Caterina Mochi Sismondi, in omaggio al genio di Federico Fellini. Tanto buonumore, poi, con il “Jet Lag” di Comedy Academy, lo spettacolo di fine anno al Teatro San Paolo di Rivoli (inizio alle 21,30).