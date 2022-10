Sgombero “Edera Squat”, corteo degli anarchici in strada a Torino [LE FOTO]

Gli anarchici del centro sociale Edera Squat, sgomberato questa mattina dopo quasi cinque anni di occupazione, scendono in strada per un corteo di protesta.

I manifestanti sono partiti alle 19 circa dal cortile di Radio Blackout, in via Cecchi, e hanno raggiunto quindi l’ex asilo occupato di via Alessandria, centro sociale sgomberato tempo fa e ad oggi rimasto vuoto. Con loro uno striscione che recita: “Una radice in ogni crepa, un’occupazione in ogni casa abbandonata”. Sono circa 400 i presenti.