Sgarbi a Torino: tappa alla mostra mercato Flashback in via Asti [LE FOTO]

Non poteva mancare, nella settimana dell’arte più importante d’Italia, Vittorio Sgarbi. Il noto critico infatti è a Torino, capitale dell’Arte Contemporanea, per questo week end di chiusura di una settimana ricca di eventi, cultura e bellezza.

Prima tappa del suo tour non poteva che essere Flashback, diretta da Ginevra Pucci e Stefania Poddighe, nella nuova sede in via Asti 22. Capolavori di scultura, pittura, oggetti di design, arredi e gioielli delle epoche passate ammalieranno Sgarbi nella suggestiva Caserma Dogali, conosciuta come la Caserma di Via Asti, scelta proprio come nuova sede per evocare sensazioni uniche legate al passato e alle tradizioni torinesi.

Non solo da vedere, in via Asti c’è anche da comprare: dalle iconografie ricamate in oro ai dipinti, un excursus dall’800 fino ai tempi moderni.

In giornata, Sgarbi farà visita anche ad Artissima, all’Oval Lingotto Fiere, per lasciarsi ispirare e catturare dalla combinazione tra fisico e digitale caratteristica di questa edizione.