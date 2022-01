Sfortuna Toro: lesione al crociato per Fares, stagione finita

E’ appena arrivato e si è già rotto. Che sfortuna per il Torino: il nuovo acquisto Mohamed Fares, prelevato solo pochi giorni fa dalla Lazio in prestito, ha riportato una lesione al crociato durante la seduta d’allenamento. Per il laterale stagione finita.

IL COMUNICATO DEL TORINO:

Il Torino Football Club comunica che il calciatore Mohamed Fares durante la seduta di allenamento ha subito un trauma distorsivo a livello del ginocchio destro. Gli esami strumentali eseguiti hanno evidenziato la lesione del legamento crociato anteriore e l’interessamento del menisco mediale. Il calciatore eseguirà a breve la consulenza ortopedica chirurgica. A Mohamed l’affettuoso abbraccio di tutto il Torino Football Club, con l’augurio di rivederlo al più presto protagonista in campo.