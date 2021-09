Ispirata alle passeggiate dei cani salsiccia britannici, è tornata questa mattina a Torino la manifestazione “Sausage Walk Italia”, giunta alla sua seconda edizione. La prima edizione, nel 2018, fu un vero successo grazie alla partecipazione di un alto numero di amici a quattro zampe: i bassotti. Il punto di ritrovo per questo nuovo appuntamento è stato fissato: tutti in piazza Castello alle 10.30. Dalle 11, dopo un primo momento di preparazione, sfilata dei partecipanti in direzione della chiesa della Gran Madre, passando sotto i portici di via Po come delle vere e proprie star. Durata dell’evento? Venti-trenta minuti, con foto finale sulla scalinata della Gran Madre.

Le regole

Partner ufficiale è l’associazione rescue “Bassotti…e poi più Odv” onlus che da anni si prende cura, con grande impegno, di questa razza. La passeggiata è gratuita, senza pre-iscrizione. L’unica cosa cosa che viene chiesta ai partecipanti è il rispetto delle attuali normative anti-Covid 19. La passeggiata ha l’obiettivo di sensibilizzare i torinesi contro gli abbandoni, ed è coordinata dalle ideatrici dell’evento: Paola Bassi & Antonella Kay dell’associazione “Bassotti di Milano” e da Cristina Arlandi, Rita Allemandi e Cristina Chiavazza, referenti territoriali per questa Sausage Walk.

Solidarietà

L’evento è servito a promuovere anche la solidarietà. Chi non ha potuto partecipare alla Sausage Walk potrà comunque fare delle donazioni, recandosi sul sito dell’associazione www.bassottiepoipiu.org. (nelle foto Cookie Martucci, che partecipa all’evento con pedigree… e copertina, oltre che con… mamma e sorella che indossano magliette che indicano il loro amore per Cookie).

Fotogallery a cura di Tonino Di Marco